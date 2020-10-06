Рыбы в Днестре стало заметно меньше

Запасы ценных промысловых рыб в Днестре заметно уменьшились

В контрольные ловы приднестровских надзорных структур в 2019 году попали 26 видов рыб, в то время как формируют ихтиофауну Днестра 79 видов и подвидов, сообщает портал novostipmr.com.

Экологи связывают это с зарегулированием стока и созданием водохранилищ, а в ряде случаев – с сильным промышленным загрязнением водоёмов.

В контрольных ловах чаще всего попадается лещ, тарань/плотва, карась, жерех, подуст. А, например, такая ценная промысловая рыба, как белый амур, представлены намного меньшими объемами.

Наиболее многочисленными в реке Турунчук (видовой состав представлен 19 видами рыб) являются карась, тарань/плотва, лещ, сом, жерех, сазан. А вот ценных промысловых рыб, как и в Днестре, мало: карп (2,8%), белый амур (0,2%), белый толстолобик (1,1%). В связи с этим необходимы мероприятия по зарыблению Турунчука именно этими видами рыб, отмечают экологи.

Подготовил Михаил Генчу