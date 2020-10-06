Эксклюзив: Чем опасна Майя Санду (часть 1)

Шансы Майи Санду на президентских выборах многие недооценивают. А зря! Всё дело в том, что на выборах побеждает не столько сам кандидат, сколько выстроенная им (или под него) система.

Так, в частности, на М. Санду работает созданная (американцами, европейцами, румынами и пр.) за десятилетия система НПО (неправительственных организаций).

На сегодняшний день можно говорить о наличии более 10.000 действующих структур. Разного рода организации («за демократические ценности», «за ценности демократии», «за права ЛГБТ», «женщин - предпринимателей», «за свободу СМИ», «за поддержку независимых СМИ», «молодых учёных», «молодых экологов» и т.д.) объединяют, по разным данным, от 300.000 до 500.000 молдавских граждан.

Одни только секты баптистов (численность на 2013 г. - 30.000 чел.) и иеговистов (численность на 2016 г. - 19.800 чел.) в Молдове (также работающие в «нужном направлении») насчитываю суммарно порядка 50.000 последователей (см. статистику в Википедии).

Если мы посмотрим на кол-во проголосовавших за М. Санду на президентских выборах 2016 года (766.593 человек), то представленные выше цифры выглядят вполне адекватно. К членам НПО добавим ещё политических последователей, прорумынский электорат, молодёжь, диаспоры и пр.

Многие сегодня удивляются некоторой пассивности избирательной кампании М.Санду. А зачем ей большая активность? «Система» уже выстроена!

Учтём, что с 2016 года кураторы продолжали «накачивать» численность активистов НПО (в том числе, значительно увеличив их финансирование). Особое внимание было уделено диаспоре, молодёжи, СМИ, а также совершенствованию методов организации массовых протестов (с учётом молдавской специфики).

В нужный момент, нужные организации получат нужные инструкции и сделают нужный выбор. Как вам раскладочка?

Продолжение следует.

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