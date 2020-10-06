Какие автобусы будут курсировать по Кишиневу: На этой неделе будет определен победитель тендера

Мэр Ион Чебан рассказал, что рабочая группа проанализировала все предложения, поступившие от компаний-производителей.

На этой неделе будет определен победитель тендера на приобретение 100 автобусов для Кишинева. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Он рассказал, что рабочая группа проанализировала все предложения, поступившие от компаний-производителей, и огласит оптимальный вариант с учетом цены и качества. Свои предложения представили четыре завода – MAZ, BMC, ISUZU и OTOKAR.

– Рассчитываю на то, что новые автобусы будут доставлены в Кишинев в ближайшее время. Таким образом мы устраним годами сохранявшиеся проблемы в сфере общественного транспорта, а жители города и пригородов наконец получат качественные транспортные услуги, – отметил столичный градоначальник.

Тендер на закупку 100 автобусов для Кишинева был объявлен в июле нынешнего года. На приобретение этой партии предусмотрено 270 миллионов леев.

Павел МУНТЯН