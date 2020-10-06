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Общество
Вниманию всех, собирающихся за границу: Новые правила поездок в другие страны для граждан Молдовы
06.10.2020

Министерство иностранных дел и европейской интеграции информирует граждан Республики Молдова, имеющих биометрические паспорта, об обновлении ограничений на поездки на территорию ЕС и за его пределами.

В то же время Министерство иностранных дел и европейской интеграции активировало Информационный центр, с которым можно связаться по телефону 0 80 090 990 (бесплатно со стационарного телефона в любом населенном пункте Республики Молдова) или +373 22 788 722 (из-за границы). Операторы работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (время Республики Молдова).

Также вы можете отправить сообщение по электронной почте call.center@mfa.gov.md или на странице Facebook Call-центра.

Гражданам Республики Молдова, находящимся за границей и нуждающимся в помощи и информации в контексте пандемии COVID-19, предлагается следить за обновлениями, публикуемыми на веб-страницах и в Facebook дипломатических представительств или консульств в государствах проживания.

Список дипмиссий за рубежом

Никита ЗВЕРЕВ


 
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