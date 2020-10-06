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Шаров: Сгоревшая филармония будет восстановлена
06.10.2020

Министр образования рассказал о том, что по этому вопросу уже прошли 3 встречи рабочей группы с участием представителей различных министерств: Министерства экономики, Министерства образования и Министерства финансов.

"Филармония будет реконструирована. Эксперты должны высказать свою точку зрения относительно нынешнего состояния филармонии. Уже есть предварительная экспертиза. Работа ведётся над проектом по сносу той части, которая была повреждена. Филармония будет отремонтирована. В какой форме? Это другая сторона монеты", - заявил министр.

@Telegram MP


 
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