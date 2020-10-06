Цырдя об участи Плахотнюка: «США кидают всех лакеев»

Депутат Богдан Цырдя отозвался о статусе нон грата для Владимира Плахотнюка в США.

– Он думал, будет лаять на Россию, получит индульгенцию в США? Историю надо учить, Владимир Георгиевич! В этом контексте выскажем следующие аксиомы. США всегда кидают лакеев. Это прагматизм - нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Чем больше тебя используют в грязных играх, тем выше шанс, что тебя кинут.

Кого-то просто устраняют от власти и ликвидируют на месте. Чаушеску, Хуссейн, Каддафи, Пиночет - подтвердят. Других используют в качестве сакральных жертв: Немцов, Ющенко, Навальный. Тихановская чудом избежала этой участи. Кто-то заканчивает скитальцем и беженцем: Саакашвили, Гуайдо, Плахотнюк и возможно, Порошенко и Усатый.

Кто-то заканчивает самоубийством: Борис Березовский, Ирина Славина, которую, кстати, довели до самоубийства. А кто-то уходит с позором и уголовными делами из власти, как Гимпу, Киртоакэ, Филат и многие другие, - написал Цырдя в соцсетях.

Он решил «в сотый раз» обратиться «ко всем русофобам и особям поддакивающим вашингтонскому обкому: Господа, одумайтесь, ведь, еще мудрый Фелофей сказал: «Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать».

Подготовил Михаил Генчу

P.S. Американцы подтвердили, что Влад Плахотнюк покинул территорию США 28 августа с.г. (в связи с введенными Госдепом персональными санкциями вернуться в Штаты он по молдавскому паспорту не может).