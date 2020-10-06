Опрос: Додон впереди Санду

Игорь Додон с отрывом в 8,5% опережает Майю Санду согласно результатам опроса. Социсследование показало, что 38,2% граждан намерены голосовать на предстоящих выборах за действующего президента.

А Майе Санду свои голоса отдадут всего 29,7% от числа определившихся. В случае проведения второго тура выборов и прохождения в него Игоря Додона и Майи Санду, глава государства победит с результатом 54,2%.

Опрос общественного мнения проводился с 21 сентября по 3 октября, в нём приняли участие 1218 человек из 74 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-2,8%.

Подготовил Михаил Генчу