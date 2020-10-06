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Политика
Плахотнюк не может вернуться на территорию США
06.10.2020

Посольство США в Молдове распространило информацию о том, что бывший лидер ДПМ, беглый олигарх Влад Плахотнюк больше не может вернуться на территорию США из-за заявления американского Госсекретаря на Плахотнюка. 

В январе 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео подписал документ о запрещении въезда в страну международному преступнику Владимиру Плахотнюку. Основанием для такого решения является непосредственное участие бывшего лидера демократов в серьезных коррупционных схемах.

28 августа Плахотнюк покинул территорию США и отправился в Турцию. В настоящее время местонахождение преступника не известно. По непроверенной информации он мог улететь на Кипр.

@Выбор Молдовы


 
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