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Стали известны суммы, потраченные кандидатами на предвыборную агитацию
06.10.2020

Бьет все рекорды кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый. С начала избирательной кампании Усатый уже потратил 3 млн лей, из которых свыше 2,5 млн лей были потрачены на рекламу (на TV — 1,39 млн лей, онлайн-реклама — свыше 398 тысячи лей, реклама в печатных изданиях — свыше 791 тысячи лей). Так же Ренато Усатый зарегистрировал 400 000 лей в качестве расходов на топливо.

Кандидат от Платформы DA Андрей Нэстасе потратил почти 135 тысяч лей на рекламу на TV. Рекламные материалы обошлись Нэстасе в 120 500 лей.

Игорь Додон, Виолета Иванов, Майя Санду, Тудор Делиу пока не потратили ни лея в президентской кампании, судя по отчетам на сайте ЦИКа.

@Telegram VMd


 
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