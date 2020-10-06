В среду по всей республике пройдут дожди, но погода останется теплой

Октябрь пока что радует.

Сегодня в Кишиневе пасмурно, и это - предвестник скорых дождей. Они должны начаться в среду с утра, и будут идти весь день. Начнется все с мощного ливня примерно в шесть утра, но затем интенсивность ливня будет идти на спад. При этом температуры будут вполне приятными - с утра 19 градусов выше нуля, после обеда воздух прогреется до 24 градусов.

В четверг и пятницу также будут идти дожди, но меньшей степени интенсивности, а воздух по-прежнему будет прогреваться за +20 и даже выше. Октябрь радует жителей Молдовы.

Автор: Михаил Генчу