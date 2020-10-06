Санду намерена реформировать судебную систему для возвращения Плахотнюка

В случае своей победы на выборах кандидат в президенты от партии ПДС Майя Санду собирается провести жесткую чистку кадров в судебной системе и прокуратуре. Инициатива Санду заключается в том, чтобы судьи и прокуроры начали доказывать законность заработанного имущества.

Кроме того, будут преданы критике их судебные решения за последние несколько лет. Таким образом кандидат от ПДС планирует выявить незаконные решение (или не выгодные для нее решения), чтобы выжить людей из системы.

Ярое желание постепенно подстроить судебную и правоохранительную систему под себя можно оценить как попытку дать зеленый свет для безпрепятственного возвращения Влада Плахотнюка на Родину. Дело украденного миллиарда замнется и спустится на тормозах, а беглый олигарх предстанет перед народом "белым и пушистым".

Стоит также обратить особое внимание на презентованную программу Майи Григорьевны, основанную на 5 принципах:

Справедливость, порядок, дисциплина (имеется ввиду вышеупомянутая реформа юстиции);

Снижение налогов для семей с детьми и новые рабочие места в сельской местности;

Минимальная пенсия до 2 тыс. леев;

Проект повышения уровня жизни молдавских сел "Европейское село";

Снятие международной изоляции Молдовы.

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