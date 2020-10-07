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«Россия устами Додона обещает Шору неприкосновенность в РФ». Глигор об избирательных “договорняках”
07.10.2020

Партия “Шор” может иметь договоренность в эту предвыборную кампанию с президентом Игорем Додоном, поскольку Илану Шору обещали свободу перемещения на территории России. Об этом заявил адвокат и гражданский активист Штефан Глигор в эфире программы Politica на TV8. 

«Насколько я понимаю Российская Федерация устами Игоря Додона обещает Илану Шору неприкосновенность и свободу перемещения в Российской Федерации, т.е. воссоединение со своей семьей, которая живет и находиться в России», – сказал Глигор.

По словам адвоката, в этой избирательной кампании кандидат в президенты от партии “Шор” Виолетта Иванов играет роль мобилизатора.

«Так как они получили определенный пирог молдавского электората, а именно 140 тыс. человек бедной категории населения, которые ориентируются на Шора и его партию, эти люди в принципе могли бы и не выйти на голосование, если бы партия “Шор” не участвовала в выборах. Поэтому здесь работает стратегия на мобилизацию людей выйти на голосование. В первом туре она (прим. Виолетта Иванов) не пройдет и во втором туре будет дано указание, что нужно выходить и голосовать за единственную пророссийскую партию, партию социалистов», – добавил Глигор.

По словам активиста, именно по этой причине партия “Шор” проводит нейтральную предвыборную кампанию.

«Они не трогают и не критикуют Игоря Додона. Они очень мягко отзываются о текущей ситуации в стране. Илан Шор в одном из своих видеомостов даже сказал, что политики не должны ссориться, соответственно партия Шор – это партнер Додона», – отметил адвокат.


 
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