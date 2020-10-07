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Усатый заявил, что сотрудник службы охраны Додона заболел COVID-19. Что ответили в президентуре
07.10.2020

Сотрудник службы охраны кандидата в президенты Игоря Додона заразился коронавирусом. Об этом 6 октября заявил лидер “Нашей партии” Ренато Усатый на встрече с избирателями. В аппарате президента опровергли заявления Усатого. 

“Сотрудник службы охраны Додона болен COVID-19. Додон отказался делать тест, потому что понимает, что результат будет положительным”, – написал Усатый.

По словам примара Бельц, сотрудник госохраны оповестил президента, что сдал положительный тест на коронавирус, однако Додон отказался проходить тестирование.

В комментарии для TV8 пресс-секретарь Додона Людмила Мунтян рассказала, что члены команды Додона соблюдают все меры предосторожности.

“Если появится необходимость пройти тест – президент Додон его сделает”, – подчеркнула Мунтян.


 
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