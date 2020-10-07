Владимир Воронин, гражданам: Не участвуйте в антиконституционных выборах

Председатель Партии Коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин, который с 2001 по 2009 год являлся главой государства, выступил с посланием к гражданам

„Уважаемые избиратели!

Меня часто спрашивают: ну ладно, решили Вы не выдвигаться кандидатом на президентские выборы. Жаль, но это Ваше право. Но почему Вы и Партия коммунистов призываете бойкотировать эти выборы? Неужели Вы хотите, чтобы страна жила без президента? Неужели и Вы, и партия хотите ввергнуть Молдову в хаос?

Начну с ответа на самый последний вопрос.

Мы, коммунисты и депутаты от нашей партии в парламенте, начиная с 2009 года пытаемся вывести Молдову из хаоса. Хаос порождает не наличие либо отсутствие в государстве того или иного чиновника. Хаос порождает жизнь не по закону. А в данном случае Молдова и все мы живем не по Основному закону, не по Конституции.

На разрушенном фундаменте невозможно построить надежного здания. Из гнилого корня не вырастет здорового дерева. Ни одно государство не может нормально развиваться, если в этом государстве не соблюдается Конституция.

Разве за последние десять лет вы, граждане страны, мало сталкивались с проявлениями вопиющего беззакония?

Разве ваша жизнь была спокойной и предсказуемой?

Разве царящий в государстве хаос не проник и в вашу частную и общественную жизнь, в ваши дома и семьи?

Вы привычно и в основном правильно увязываете навалившиеся на вас проблемы с теми или иными личностями, с их непрофессионализмом, коррумпированностью и беспардонным воровством. Это так. Но вы правы лишь частично.

Фундаментальной проблемой последнего десятилетия стало систематическое издевательство власти над действующим законодательством. Если власти мешал какой-то закон, он тут же отменялся или переписывался. Именно так Молдова превратилась в захваченное государство. Коррупционеров, негодяев и подлецов, которые захватили нашу Родину, больше не сдерживают законы, которые они по своим потребностям вконец исковеркали.

Вершиной этой антигосударственной деятельности по целенаправленному искажению законодательства стал подрыв и издевательство над Конституцией.

4 марта 2016 года четверо судей Конституционного суда осуществили акт насилия над Основным законом. Они постановили вернуться к прямым всенародным выборам президента. Они отменили как неконституционное постановление парламента от 2000 года о переходе к парламентской форме правления и избрании главы государства в парламенте.

Обратите внимание! Это произошло через 16 лет, на протяжении которых никто не ставил под сомнение проведенную в 2000 году конституционную реформу, за которую проголосовало 98 из 101 депутата Парламента Республики Молдова.

Просто Плахотнюку и его группировке тогда нужно было убрать с улиц протестующих и добиться избрания карманного президента. Конституционный суд выполнил приказ негласного «хозяина» Молдовы.

И никто особо не протестовал. Даже наоборот.

Во-первых, лидеры протестующих, Санду и Нэстасе, свернули протесты и побежали баллотироваться в президенты.

Во-вторых, Плахотнюк решил вопрос об избрании своего слуги — коррумпированного подачками Додона — на президентский пост.

И это несмотря на то, что Конституционный суд не имеет права менять текст Основного закона по своему усмотрению. Четверо судей КС не могут отменить конституционную реформу 2000 года. И в принципе они, судьи КС, не имеют права что-либо менять в тексте Конституции.

Изменения в Конституции можно осуществить двумя путями. Первый — голосование в парламенте. Второй — всенародный референдум.

О преступном проникновении в текст Конституции по горячим следам и писали, и говорили серьезные юристы, специалисты в конституционном праве. Например, Александру Арсени и Виктор Пушкаш.

Таким образом, переход в 2016 году к всенародной форме избрания президента является неконституционным. А раз так, то неконституционными являются и президентские выборы, и избранный президент. И вся его последующая деятельность.

Именно поэтому мы, коммунисты, призывали бойкотировать выборы 4 года назад.

Именно поэтому мы призываем бойкотировать эти выборы от 1 ноября.

Зачем мы это делаем?

Мы хотим главного: вернуть Молдову в конституционное поле, вне которого страна не может полноценно и всесторонне развиваться.

Бойкот выборов, массовый отказ голосовать за шайку жуликов и проходимцев, которые сознательно пошли в кандидаты и рвутся в теплое кресло, позволит наконец остановить правовой беспредел, привлечь внимание политического класса, молдавского общества, международной общественности к главной проблеме Республики Молдова — антиконституционности власти.

Есть и другой вариант. Конституционный суд может самостоятельно отменить свои незаконные решения. Он уже сделал это, отменив свои вердикты, написанные под диктовку олигархов Плахотнюка и Филипа во время политического кризиса в июне 2019 года. Тогда Конституционный суд самостоятельно отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах, о назначении «временным» президентом Павла Филипа.

Конституционный суд обязан вернуть Конституцию в то состояние, в котором она была до переворота 4 марта 2016 года. Сорвав голосование по выборам очередной ничего не решающей пешки в кресле президента, мы заставим Конституционный суд наконец-то руководствоваться и строго контролировать исполнение Конституции.

А дальше будем решать. Хочет большинство населения избирать президента прямым всенародным голосованием — пожалуйста. Захочет большинство граждан, чтобы главу государства избирали в парламенте, — пожалуйста. Только делать это надо не для олигархов и воров, не в кулуарах, а на всенародном референдуме.

…Прошедшие четыре года издевательства над Конституцией были временем разочарований, обманутых надежд. Сам факт избрания президента не сделал счастливее, богаче, увереннее в завтрашнем дне ни одного человека в Молдове.

Кроме одного — Додона. За эти четыре года он разбогател, обзавелся разнообразным имуществом в Молдове и за рубежом и даже стал говорить о себе в третьем лице.

Впрочем, неважно, кто из кандидатов сегодня претендует на неконституционную должность. Все они, участвуя в антиконституционных выборах, являются соучастниками преступления против Основного закона, а значит — государства. Здесь нет выбора между большим и малым злом.

Все те, кто нарушает Конституцию, в том числе и избиратели своим голосованием, являются огромным злом для страны, общества, государства.

Их надо остановить. А сделать это можно только одним способом — не выходить на голосование, а если заставляют, то поставить крест на всех кандидатах, внесенных в бюллетень.

Уважаемые сограждане!

Судьба Молдовы в ваших руках. Другого шанса вернуть страну к закону и порядку может не представиться.

Не участвуйте в антиконституционных выборах!”

Кристина Пендя