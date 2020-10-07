Глава «Молдовагаз»: «Мы постоянно стремимся соответствовать принципу: минимум инвестиций - максимум эффективности»

«Автоматизация процесса мониторинга рабочих параметров элементов инфраструктуры Молдовагаз укрепит наши возможности по безопасному обслуживанию и предотвращению несчастных случаев, и предоставит нам необходимые данные для эффективного определения приоритетов инвестиций в обслуживание и развитие инфраструктуры», – пишет Вадим Чебан, глава «Молдовагаз» , в своем блоге, сообщает ТРИБУНА.

По его словам, от этой деятельности зависит функциональность инфраструктуры Молдовагаз и бесперебойная подача природного газа. На осуществлении этой деятельности сфокусировано внимание сотен инженеров из команд группы.

«Предприятия группы «Молдовагаз» эксплуатирует 807 PRG (пункт регулирования газа) и DPRG (шкафной пункт регулирования газа). Из них 206 – капитального строительства, 218 – блочного и 376 – столбового. Посредством них обеспечивается поставка природного газа 680 455 потребителям. К концу 2020 года более половины из них будут оснащены системой телеметрии. Телеметрическая система – это комплекс оборудования и средств связи с диспетчерскими и оперативными службами. Оборудование устанавливается на PRG и DPRG и предназначено для сбора и предоставления информации по ряду технических рабочих параметров. С 2015 и до 2019 года была установлена 381 система, в первую очередь в PRG и DPRG, расположенных на въезде в крупные населенные пункты», – отметил он.

В инвестиционном Плане на 2020 год, – сообщает Чебан, – ожидается установка автоматизированной системы мониторинга на 49 PRG, а в 2021 году – на 14 PRG. «Внедрение системы телеметрии избавляет от необходимости контролировать рабочие параметры PRG в часы максимального потребления в холодный период года, вовлечением рабочих команд на эти объекты. Таким образом мы определим важную экономию топлива, потребляемого для размещения команд контроля давления.

Фактически, система предлагает возможность управлять инфраструктурой, потребляя гораздо более рационально человеческие, материальные и временные ресурсы. Мы стремимся постоянно повышать эффективность вложений, чтобы лучше соответствовать принципу: минимум вложений – максимум эффективности. Автоматизация процессов обслуживания и администрирования инфраструктуры, подобной той, которой управляет группа «Молдовагаз», распределенная по всей стране, является важным шагом в повышении эффективности инвестиций», – подчеркнул глава «Молдовагаз».

Кристина Гурез

Tribuna