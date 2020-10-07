На спорт ставим, но о налогах забываем

Ряд сайтов со ставками на спорт не платят налоги со своих выигрышей. Речь идет о сайтах, действующих, в том числе, и для аудитории Молдовы, сообщили для портал ZiarulNational представители… тех же платежных онлайн-сервисов в Молдове, пожелавшие остаться анонимными.

Налоговая служба запрашивает у них информацию о переводах, сделанных на сайты иностранных букмекеров, и о суммах, полученных пользователями от этих сайтов.

Стоит отметить, что игроки, которые выводят выигрыши, получают письма с требованием уплатить налоги с этих доходов. В Молдове активны от 60 тысяч до 200 тысяч игроков, которые делают ставки на спортивные события. Оборот по ставкам доходитдо 2 млрд. леев в год.

В стране легально действует один авторизованный сайт спортивных ставок —7777.md, где налог автоматически удерживается при переводе выигрыша на счет игрока.

Подготовил Михаил Генчу