Все киоски по ранжиру - принят новый регламент для Кишинева

Муниципальный совет Кишинева принял новый Регламент уличной торговли. Теперь деятельность киосков в столице будет осуществляться исключительно на основании публичных аукционов. В парках запретят торговлю в стационарных киосках, действовать там будут только переносные киоски, передает телеканал Accent TV.

В документе также устанавливается и порядок организации и проведения аукционов на получение права заключения договора на размещение объекта уличной торговли сроком на 5 лет.

– Мы установили, что есть несколько точек в муниципии Кишинев, где разрешается устанавливать киоски и будки. Сейчас каждый экономический агент узнает, что там есть это право, и, когда будет установлен этот аукцион по сдаче в аренду того или иного участка, – сможет зарегистрироваться сколько хочешь экономических агентов, и тот, кто победит в этом аукционе и будет располагаться в том или ином месте, - заявил муниципальный советник фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Виктор Поляков.