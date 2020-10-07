Covid-19: Стали известны первые результаты проводимых в Молдове клинических испытаний

Результаты клинических испытаний, направленных на лечение COVID-19, демонстрируют положительный эффект.

Ранее мы писали о том, что Агентство по лекарствам и медицинским изделиям одобрило проведение в Молдове клинических испытаний по лечению коронавирусной инфекции. И вот, стали известны предварительные результаты.

По данным медиков, проведенные в Молдове клинические испытания показывают, что у пациентов уже на второй и третий день отрицательные тесты на COVID-19, что свидетельствует о положительном эффекте лечения. Таким образом, подтверждается благотворное действие препарата, а у больных отмечен хороший период выздоровления.

По данным Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, два клинических исследования, которые проводятся в Республике Молдова, начаты фармацевтическими компаниями из Соединенных Штатов. Они проводятся в Республиканской клинической больнице им. Тимофея Мошняги под руководством профессора университета, заведующего Клиникой интенсивной терапии и анестезии Виктора Кожокару, совместно с немецкой компанией клинических исследований – ARENSIA Exploratory Medicine.

Всего АЛМИ разрешило шесть клинических исследований, направленных на лечение и профилактику COVID-19, которые проводятся под наблюдением Национального комитета по этике при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, а также при поддержке Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану.

Власти считают, что проведение клинических испытаний, инициированных всемирно известными фармацевтическими компаниями, является «хорошей возможностью для Республики Молдова, так как наши граждане в числе первых получат пользу от этих инновационных методов лечения».

Михаил Генчу