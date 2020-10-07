Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днем рождения.

– Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа. С особым чувством хочу выразить признательность Владимиру Владимировичу за его весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях.

В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдо-российского партнёрства, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших государств, - написал президент Молдовы в своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу