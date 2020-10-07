Ион Чебан: Мы работаем, чтобы сделать Кишинев современным и комфортным для всех

Генеральный примар столицы выступил с речью на Форуме мэров в Женеве, где говорил о последствиях пандемии COVID-19 и дальнейших планах по развитию муниципия Кишинев.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с речью на Форуме мэров ООН, организованном Европейской экономической комиссией ООН в Женеве, где говорил о последствиях пандемии COVID-19 и дальнейших планах по развитию муниципия Кишинев. В своем выступлении градоначальник отметил, что пандемия COVID-19 стала испытанием для всех стран, включая Республику Молдова. Но за короткое время Кишинев адаптировался к изменениям и стал соответствовать новым реалиям.

– Мы предпринимаем все меры для защиты медицинского персонала и граждан, особенно из уязвимых слоев населения, а также обеспечиваем муниципальные больницы необходимым оборудованием для лечения пациентов с коронавирусом. В то же время муниципальные социальные службы вместе с волонтерами обеспечили уязвимых людей в период карантина обедами, продуктовыми наборами и необходимыми принадлежностями.

Примэрия Кишинева реализовала важный в период пандемии проект, – это IT-платформа JIRA Software, которая позволяет отслеживать пациентов с легкой формой Covid-19, проходящих лечение на дому. Эта платформа централизует данные по каждому сектору с подтверждением списков пациентов и мгновенным обновлением/суммированием данных, – написал Ион Чебан на своем сайте

Павел МУНТЯН