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События в Киргизии лишь начало волны нестабильности на постсоветском пространстве.
07.10.2020

Эксперты, близкие к силовым структурам предупреждают - события в Киргизии лишь начало волны нестабильности на постсоветском пространстве. 

«Ждем протестов в Таджикистане. Заинтересанты - Британия с Турцией и США заинтересованы ослабить влияние Пекина и создать очаг напряженности в южном подбрюшье России. В республике сложились условия для конфликта и борьбы кланов. Болезнь сына Президента ставит под вопрос передачу власти и дает оппозиции шанс перехвата власти». 

«После наступает очередь Грузии. Тут также заинтересанты все те же- Британия, Турция и Украина. Задача зачистить промосковские силы и вытеснить Францию с ее геоинтересами». 

«Финал- Молдова. Плахотнюк в связке с Турцией и украинскими кланами совершит попытку вернуть власть и убрать промосковские силы». 

Во всех трех странах стоит ожидать протесты, беспорядки и перехват власти.

@НЕЗЫГАРЬ 


 
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