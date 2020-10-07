События в Киргизии лишь начало волны нестабильности на постсоветском пространстве.

Эксперты, близкие к силовым структурам предупреждают - события в Киргизии лишь начало волны нестабильности на постсоветском пространстве.

«Ждем протестов в Таджикистане. Заинтересанты - Британия с Турцией и США заинтересованы ослабить влияние Пекина и создать очаг напряженности в южном подбрюшье России. В республике сложились условия для конфликта и борьбы кланов. Болезнь сына Президента ставит под вопрос передачу власти и дает оппозиции шанс перехвата власти».

«После наступает очередь Грузии. Тут также заинтересанты все те же- Британия, Турция и Украина. Задача зачистить промосковские силы и вытеснить Францию с ее геоинтересами».

«Финал- Молдова. Плахотнюк в связке с Турцией и украинскими кланами совершит попытку вернуть власть и убрать промосковские силы».

Во всех трех странах стоит ожидать протесты, беспорядки и перехват власти.

@НЕЗЫГАРЬ