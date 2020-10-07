А вы знали, что Усатый везде ходит с 8 охранниками и с бронежилетом?
Бесстрашный, чего уж там.
И он рядовой мэр. Боюсь подумать, сколько охранников возьмет, если ненароком станет президентом.
Но речь о другом.
Кого он так боится?
Братвы, которую кинул?
3 "алкоголиков" из ФСБ?
Болгара, которому говорят, задолжал не хило?
Или собственного народа, который стал подозревать Усатого в работе на румынские спецслужбы?
Мы не знаем.
Но мы точно знаем, что он трус. Из него революционер, как из Киртоакэ штангист и вышибала. Причем у Киртоакэ больше шансов стать штангистом, чем у Усатого.
Сбежит быстрее дикой мыши, при первом же шухере.
Вот увидите.
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