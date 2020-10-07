Главная А вы знали, что Усатый везде ходит с 8 охранниками и с бронежилетом? А вы знали, что Усатый везде ходит с 8 охранниками и с бронежилетом?

Бесстрашный, чего уж там.

И он рядовой мэр. Боюсь подумать, сколько охранников возьмет, если ненароком станет президентом.

Но речь о другом.

Кого он так боится?

Братвы, которую кинул?

3 "алкоголиков" из ФСБ?

Болгара, которому говорят, задолжал не хило?

Или собственного народа, который стал подозревать Усатого в работе на румынские спецслужбы?

Мы не знаем.

Но мы точно знаем, что он трус. Из него революционер, как из Киртоакэ штангист и вышибала. Причем у Киртоакэ больше шансов стать штангистом, чем у Усатого.

Сбежит быстрее дикой мыши, при первом же шухере.

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