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А вы знали, что Усатый везде ходит с 8 охранниками и с бронежилетом?
07.10.2020

А вы знали, что Усатый везде ходит с 8 охранниками и с бронежилетом? 
Бесстрашный, чего уж там. 
И он рядовой мэр. Боюсь подумать, сколько охранников возьмет, если ненароком станет президентом. 
Но речь о другом. 
Кого он так боится? 
Братвы, которую кинул?
 3 "алкоголиков" из ФСБ? 
Болгара, которому говорят, задолжал не хило? 
Или собственного народа, который стал подозревать Усатого в работе на румынские спецслужбы?
Мы не знаем.
 Но мы точно знаем, что он трус. Из него революционер, как из Киртоакэ штангист и вышибала. Причем у Киртоакэ больше шансов стать штангистом, чем у Усатого.
 Сбежит быстрее дикой мыши, при первом же шухере. 
Вот увидите. 

@Telegram BT


 
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