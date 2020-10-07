Киртоакэ оказался не так беден, как обманывал, то есть рассказывал

Кандидат в президенты от движения Unirea Дорин Киртоакэ представил декларацию о доходах за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. Господин Киртоакэ указал зарплату в размере 236 186 леев на должности генерального примара Кишинева, 54 000 леев на должности политического советника и еще 161 300 леев на должности председателя Либеральной партии.

Кандидат от Unirea владеет загородным земельным участком, приобретенным в 2015 году, стоимостью 525 614 леев, двумя объектами недвижимости: домом, приобретенным в 2014 г. стоимостью 778 189 леев, квартирой, приобретенной в 2015 г. стоимостью полмиллиона леев и тремя гаражами.

Помимо этого у Киртоакэ есть два автомобиля: BMW 1997 года выпуска (96 000 леев) и Opel 1993 года выпуска (28 400 леев). Кроме того, кандидат в президенты перевел 107 тысяч леев и 200 тысяч леев (банковский депозит) на два банковских счета.

Ранее господин Киртоакэ заявил, что живет на 2-3 тысячи леев, тратит деньги только на еду и бензин, а также на "небольшие" коммунальные платежи. С учетом загородного дома и квартиры, коммунальные платежи действительно небольшие.

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