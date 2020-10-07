7 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Это позволяло Плахотнюку не давать расслабиться руководству силовых структур
07.10.2020

Влад Плахотнюк построил систему, которая заставляла силовые структуры жёстко конкурировать. Дошло до того, конкуренция была не только между учреждениями но и внутри Прокуратуры, МВД, СИБа. Это позволяло Плахотнюку не давать расслабиться руководству силовых структур и гарантировало их лояльность.

Чтобы дискредитировать конкурентов, периодически через Усатого и других политиков организовывались сливы в отношении резонансных дел и процессов. Причем делали это и Прокуроры и полицейские и сотрудники СИБ.

Именно поэтому никто не предпринимает ничего. Конкуренция никуда не ушла, а Усатый по прежнему удобный источник сливов для всех силовых структур.

@Telegram BP


 
Количество просмотров:
106
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.