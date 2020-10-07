Влад Плахотнюк построил систему, которая заставляла силовые структуры жёстко конкурировать. Дошло до того, конкуренция была не только между учреждениями но и внутри Прокуратуры, МВД, СИБа. Это позволяло Плахотнюку не давать расслабиться руководству силовых структур и гарантировало их лояльность.

Чтобы дискредитировать конкурентов, периодически через Усатого и других политиков организовывались сливы в отношении резонансных дел и процессов. Причем делали это и Прокуроры и полицейские и сотрудники СИБ.

Именно поэтому никто не предпринимает ничего. Конкуренция никуда не ушла, а Усатый по прежнему удобный источник сливов для всех силовых структур.

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