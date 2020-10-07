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Политика
Конкуренция никуда не ушла, а Усатый по прежнему удобный источник сливов для всех силовых структур.
07.10.2020

Влад Плахотнюк построил систему, которая заставляла силовые структуры жёстко конкурировать. Дошло до того, конкуренция была не только между учреждениями но и внутри Прокуратуры, МВД, СИБа. Это позволяло Плахотнюку не давать расслабиться руководству силовых структур и гарантировало их лояльность.

Чтобы дискредитировать конкурентов, периодически через Усатого и других политиков организовывались сливы в отношении резонансных дел и процессов. Причем делали это и Прокуроры и полицейские и сотрудники СИБ.

Именно поэтому никто не предпринимает ничего. Конкуренция никуда не ушла, а Усатый по прежнему удобный источник сливов для всех силовых структур.

* * *
Молдавский политолог предсказывает волны нестабильности на постсоветском пространстве. Молдавская волна якобы придет после киргизской, таджикской и грузинской. Везде намечаются протесты, беспорядки и перехват власти.

«Финал - Молдова. Плахотнюк в связке с Турцией и украинскими кланами совершит попытку вернуть власть и убрать промосковские силы», - предсказывает околокремлевский телеграм-канал.

Странный прогноз.

Во-первых, всем в Молдове руководит, и будет руководить дальше, Главный Посол, а его даже внешне не спутаешь ни с турком, ни с украинцем.

Во-вторых, кто сегодня в Молдове прокси дона Плахотнюка, чтобы тянуть за него лямку? Дон Додон говорит, что не он. Донна Санду точно нет. Дон Нэстасе? Дон Канду в президентских выборах не участвует, а на парламентских у него шансов тоже нет. Консильери Шор? 10% на парламентских выборах, для перехвата власти маловато. С некоторых пор в Москве к плахотнюковским силам относят и своего бывшего агента дона Усатого. Еще 10%. Все равно на власть не тянет.

В-третьих, и это самое смешное, насчет "убрать промосковские силы". Чтобы такие силы убрать, они должны быть, а в Молдове сегодня никаких промосковских сил нет. Даже сам Додон говорит, что он не пророссийский, а "взвешенный".

Все выглядит так, что кто-то в Москве просто решил заранее свалить надвигающийся ПРОБЕЛ в Молдове на Плахотнюка, турок и хохлов. Но это выглядит как-то неубедительно.

P.S. Но  таки да, для самого Додона было  бы лучше эти выборы проиграть.

@Telegram BP


 
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