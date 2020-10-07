Конкуренция никуда не ушла, а Усатый по прежнему удобный источник сливов для всех силовых структур.

Влад Плахотнюк построил систему, которая заставляла силовые структуры жёстко конкурировать. Дошло до того, конкуренция была не только между учреждениями но и внутри Прокуратуры, МВД, СИБа. Это позволяло Плахотнюку не давать расслабиться руководству силовых структур и гарантировало их лояльность.

Чтобы дискредитировать конкурентов, периодически через Усатого и других политиков организовывались сливы в отношении резонансных дел и процессов. Причем делали это и Прокуроры и полицейские и сотрудники СИБ.

Именно поэтому никто не предпринимает ничего. Конкуренция никуда не ушла, а Усатый по прежнему удобный источник сливов для всех силовых структур.

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Молдавский политолог предсказывает волны нестабильности на постсоветском пространстве. Молдавская волна якобы придет после киргизской, таджикской и грузинской. Везде намечаются протесты, беспорядки и перехват власти.

«Финал - Молдова. Плахотнюк в связке с Турцией и украинскими кланами совершит попытку вернуть власть и убрать промосковские силы», - предсказывает околокремлевский телеграм-канал.

Странный прогноз.

Во-первых, всем в Молдове руководит, и будет руководить дальше, Главный Посол, а его даже внешне не спутаешь ни с турком, ни с украинцем.

Во-вторых, кто сегодня в Молдове прокси дона Плахотнюка, чтобы тянуть за него лямку? Дон Додон говорит, что не он. Донна Санду точно нет. Дон Нэстасе? Дон Канду в президентских выборах не участвует, а на парламентских у него шансов тоже нет. Консильери Шор? 10% на парламентских выборах, для перехвата власти маловато. С некоторых пор в Москве к плахотнюковским силам относят и своего бывшего агента дона Усатого. Еще 10%. Все равно на власть не тянет.

В-третьих, и это самое смешное, насчет "убрать промосковские силы". Чтобы такие силы убрать, они должны быть, а в Молдове сегодня никаких промосковских сил нет. Даже сам Додон говорит, что он не пророссийский, а "взвешенный".

Все выглядит так, что кто-то в Москве просто решил заранее свалить надвигающийся ПРОБЕЛ в Молдове на Плахотнюка, турок и хохлов. Но это выглядит как-то неубедительно.

P.S. Но таки да, для самого Додона было бы лучше эти выборы проиграть.

@Telegram BP