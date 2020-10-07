7 Октября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Кого и насколько сильно интересуют выборы президента Молдовы
07.10.2020

Ряд стран мира официально подчеркнули значимость предстоящих выборов в Молдове.

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция подписали декларацию, опубликованную Посольством Румынии в Республике Молдова. В документе отмечено, что проведение выборов в вызывающей доверие манере, - инклюзивной и прозрачной, - соответственно международным стандартам, представляет решающую проверку на уважение ценностей, лежащих в основе отношений Молдовы с этими странами, сообщает агентство IPN.

Страны-подписанты призывают Молдову полностью и без промедления выполнить рекомендации Венецианской комиссии и заключительные отчеты ОБСЕ / БДИПЧ для гарантии прозрачности финансирования партий и избирательных кампаний и способствовать беспрепятственной работе международных и местных наблюдателей за выборами в интересах хорошо задокументированного и достоверного значительного для страны волеизъявления её граждан.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
114
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.