Кого и насколько сильно интересуют выборы президента Молдовы

Ряд стран мира официально подчеркнули значимость предстоящих выборов в Молдове.

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция подписали декларацию, опубликованную Посольством Румынии в Республике Молдова. В документе отмечено, что проведение выборов в вызывающей доверие манере, - инклюзивной и прозрачной, - соответственно международным стандартам, представляет решающую проверку на уважение ценностей, лежащих в основе отношений Молдовы с этими странами, сообщает агентство IPN.

Страны-подписанты призывают Молдову полностью и без промедления выполнить рекомендации Венецианской комиссии и заключительные отчеты ОБСЕ / БДИПЧ для гарантии прозрачности финансирования партий и избирательных кампаний и способствовать беспрепятственной работе международных и местных наблюдателей за выборами в интересах хорошо задокументированного и достоверного значительного для страны волеизъявления её граждан.

Подготовил Михаил Генчу