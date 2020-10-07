Что ждет экономику Молдовы: Всемирный банк представил новый отчет

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Молдовы на 2020 и 2021 годы.

Сегодня, 7 октября, Всемирный банк опубликовал новый выпуск Доклада об экономике региона, в котором повысил прогноз спада ВВП Молдовы в текущем году с 3,1% до 5,2%, а прогноз роста ВВП в следующем году понизил с 4% до 3,5% . При этом на 2022 год рост ВВП Молдовы прогнозируется на уровне 3,7%.

Согласно актуализированным данным, эксперты Всемирного банка прогнозируют инфляцию в Молдове в 2020 году на уровне 4,1%, в 2021 году – на уровне 4,4%, а в 2022 году – 5%. Ожидается спад молдавского экспорта товаров и услуг на 8,4%, и его рост соответственно на 6,3% и 7,1% в последующие два года. В то же время, импорт в Молдову товаров и услуг в 2020 году уменьшится на 7%, а в 2021 и 2022 годах увеличится на 5% и 6.

Согласно прогнозам ВБ, доля госдолга Молдовы в ВВП страны будет расти, достигнув 33,2% от ВВП в 2020 году, 35,1% - в 2021 году и 36,2% - в 2022 году. При этом доля чистых прямых иностранных инвестиций в ВВП повысится за тот же период с 1,3% в 2020 г. до 3,3% в 2021 г. и до 3,5% в 2022 г.

В своем докладе эксперты ВБ отмечают, что COVID-19 резко ухудшил перспективы для экономики Молдовы и в 2020 г. ожидается значительная рецессия. Смягчить влияние кризиса поможет сочетание снижения налогов и увеличение дискреционных расходов (в том числе на президентские выборы 2020 г.). Высокая неопределенность в отношении продолжительности пандемии, а также ее экономических и социальных последствий будет сдерживать компании, работников и домохозяйства, препятствуя восстановлению. С финансовой стороны, бюджет 2020 г. предусматривает амбициозные бюджетные стимулы в ответ на COVID-19. Однако, как считают эксперты ВБ, этого стимула может оказаться недостаточно для стабилизации экономики, если материализуется риск ухудшения ситуации.

Внутренний риск связан с политической нестабильностью в преддверии президентских выборов 2020 г., институциональной слабостью и политическими ограничениями для проведения реформ судебной системы и нормативно-правовой базы. Хрупкие экономические условия и низкий уровень производительности усугубляются сильным влиянием государства в экономике, сокращением фискального пространства, низким уровнем финансового посредничества и проблемами управления. Кроме того, как показывает текущая сильная засуха, экономика страны очень уязвима перед экстремальными погодными условиями.

По состоянию на июль на сектор здравоохранения и социальную защиту приходилось около 50% общих расходов госбюджета. COVID-19 сильно повлиял на условия рынка труда, в результате чего в большинстве секторов занятость сократилась на 9%, по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По расчетам экспертов, более слабый экономический рост в ЕС в сочетании с последствиями блокировки приведет к значительному экономическому спаду в Молдове в 2020 году. При отсутствии дополнительных ограничительных мер внутри страны и более благоприятных внешних условиях в регионе ожидается медленный подъем экономики Молдовы с конца 2020 – начала 2021 года.

В среднесрочной перспективе ожидается стабилизация роста ниже потенциального уровня, поскольку неопределенность влияет на экономическую активность. Падение располагаемых доходов, большой спад объемов производства, низкие цены на энергоносители при умеренном повышении курса валют перевесят низкий урожай сельхозпродукции и адаптивное фискальное и денежно-кредитное инфляционное давление.

Ожидается, что бюджетный дефицит в 2020-2021 гг. останется выше средних исторических показателей. Бедность будет расти по мере того, как домохозяйства будут бороться с последствиями COVID-19, включая потерю работы и доходов, сокращение поступлений денежных переводов и возвращение наиболее уязвимых мигрантов из-за ухудшения экономической ситуации за рубежом. В среднесрочной перспективе может потребоваться усиление социальной защиты, чтобы минимизировать остаточные последствия COVID-19, сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу