Тирасполь стал охотиться за гражданами Молдовы, на нашей территории

Задержание (в кишиневской версии - похищение) молдавского полицейского Андрея Амарфи , сотрудника инспектората района Флорешть, приднестровской гэбней очередная серия по теме, что вместо настоящих решений настоящих проблем лучше создавать проблемы искусственно и решать их задорого.

Полицейского, как сообщают, взяли в городе Каменка приднестровские спецслужбисты, проведшие позорную спецоперацию. И хотя прошло уже порядочно времени - до сих пор о поимке шпиона и злостного вредителя новостные ленты Тирасполя не сообщают.

Волна псевдопатриотизма и призывы к праведному гневу, которые мы наблюдаем в молдавских СМИ и телегах - оставим убогим, которым публичные эмоции важнее результата (не надо бить себя пятками в грудь сейчас, лучше объясните, почему такое количество молдавских полисменов и даже военных передвигаются на машинах с приднестровскими номерами).

Но Тирасполь, конечно, идет на провокацию не потому что в очередной раз поехала крыша. Сегодня начались работы по трансформации четырех приднестровских нелегальных коронавирусных постов в стационарные.

Вместо того, чтобы совместно решать вопросы борьбы с пандемией в Приднестровье не придумали ничего глупее стандартной практики от всех отгородиться, найти врагов и быть таковыми.

Политический режим на левом берегу настолько забронзовел, что даже не утруждает себя минимальной логичностью действий. Можно было сделать миллион правильных шагов - договориться о совместной работе врачей, о совместном перекрытии дорог для минимизации социальных контактов, о координации политик. Но зачем? Всегда можно выставить тупых ментов с гэбистами, найти внутренних врагов и впердолить населению версию, что коронавирус - это происки СИБа.

Население эту дичь давно не хавает, но когда ж мнение населения останавливало официальный Тирасполь?

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