В Молдове подтвердились1062 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 7 октября, за последние 24 часа подтвердились 1062 новых случая заражения COVID-19. Было обработано 3565 тестов: 3211 первичных и 354 повторных. Общее число инфицированных достигло 58794 человек, активных – 14 908 случаев.

12 случаев коронавируса были импортированы. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 504 новых заболевших.

Из числа инфицированных за последние сутки 67 – медработники: 24 врача, 25 медсестер и 15 работников вспомогательного персонала.

Всего на данный момент выздоровели 42 480 человек. Жертвами COVID-19 стали 1406 пациента.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу