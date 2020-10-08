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Общество
Город грехов: Видео пассажиров ночного троллейбуса, который превратился в бордель
08.10.2020

То ли тулбурел в голову ударил, то ли ковид... хотя и в касках.

Троллейбусы в Кишиневе стали опасны не только из-за ковида. Вот едешь так вечером, возвращаешься с работы.... а тут такое. Врываются трое молодых людей... в касках, то есть, в мотоциклетных шлемах. Врубают музыку непонятную, и начинают падать на пол троллейбуса, как-то неестественно выгибаться.

Главное - не сильно понятно, в чем смысл флешмоба. То ли мальчики к гей-параду готовятся, то ли - к стриптиз-шоу. Но очень уж на бордель похоже. Вернее, на бардак в борделе.

Пассажиры, шокированные происходящим, засняли видео. Теперь уже в шоке пользователи соцсетей, особенно кишиневцы.

Конечно, парни в восторге от своей смелости и оригинальности, а вот мнения горожан, в основном, сходятся в одном - жаль, что троллейбус не шел в Костюжены. Впрочем, куда шел троллейбус, кто эти парни - выясняем.

Надежда КИШИНЕВСКАЯ


 
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