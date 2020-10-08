Русский Мир: Монологи с Санду №1

Начнем с того, что у Майи Григорьевны (МГ) очень неплохой русский. Но то, что она начинает говорить на нем перед выборами, несколько напрягает.

МГ ратует за меритократию вне зависимости от национальности и языка.

Но ее "Нет политикам, разделяющим людей по этническому признаку" равнозначно "Нет политикам, отстаивающим права нацменьшинств". То есть, как только ты начнешь говорить о том, что чьи-то права как-то где-то ущемляются, что тебе скажет МГ? Нет такому политику! И все.

«Никто не знал в 90-х в министерствах, что делать, но очень хотели». Причем тут языковой и национальный вопрос? Так в конце 80-х – начале 90-х начисто вычистили ведомства от русскоязычных специалистов. И потом начали «не знать, что делать». Гнать не надо было. Можно извиниться перед людьми за тот геноцид.

А он был. О других формах геноцида позже…

«Любимый русский писатель – Достоевский». Судя по некоторым ответам, все же Бажов. Не было сомнений, что МГ близка история Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа". Но это сказка.

Попытки сделать МГ понятной и «своей» русскому миру выглядят искусственно. От не этого никто и не требует, кроме политтехнологов.

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