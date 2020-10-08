Русский Мир: Монологи с Санду №1

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Начнем с того, что у Майи Григорьевны (МГ) очень неплохой русский. Но то, что она начинает говорить на нем перед выборами, несколько напрягает.
Но ее "Нет политикам, разделяющим людей по этническому признаку" равнозначно "Нет политикам, отстаивающим права нацменьшинств". То есть, как только ты начнешь говорить о том, что чьи-то права как-то где-то ущемляются, что тебе скажет МГ? Нет такому политику! И все.
«Никто не знал в 90-х в министерствах, что делать, но очень хотели». Причем тут языковой и национальный вопрос? Так в конце 80-х – начале 90-х начисто вычистили ведомства от русскоязычных специалистов. И потом начали «не знать, что делать». Гнать не надо было. Можно извиниться перед людьми за тот геноцид.
А он был. О других формах геноцида позже…
«Любимый русский писатель – Достоевский». Судя по некоторым ответам, все же Бажов. Не было сомнений, что МГ близка история Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа". Но это сказка.
Попытки сделать МГ понятной и «своей» русскому миру выглядят искусственно. От не этого никто и не требует, кроме политтехнологов.
@Telegram KP
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