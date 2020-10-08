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Общество
Не все знают, но императрица Екатерина II планировала объединить часть Дунайских княжеств
08.10.2020

Не все знают, но императрица Екатерина II планировала объединить часть Дунайских княжеств

Разрабатывая Греческий проект, императрице поступило предложение о создании государства, подобного тому, что впоследствии будет наречено Румынией. В плане предусматривалось создание между тремя империями, Российской, Османской и Габсбургской, некое буферное государство, от них независимое, в составе Молдовы, Валахии и Бессарабии под именем Дакии во главе с монархом-христианином, которое никогда не должно объединяться ни с Австрией, ни с Россией. 

Притязания последней ограничиваются крепостью Очаков на Днепровском лимане и полосой земли между реками Южный Буг и Днестр. Страны Европы не могли позволить планам Екатерины осуществиться, ведь это могло нарушить баланса сил в Европе.

@Telegram MP


 
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