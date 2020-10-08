Не все знают, но императрица Екатерина II планировала объединить часть Дунайских княжеств

Разрабатывая Греческий проект, императрице поступило предложение о создании государства, подобного тому, что впоследствии будет наречено Румынией. В плане предусматривалось создание между тремя империями, Российской, Османской и Габсбургской, некое буферное государство, от них независимое, в составе Молдовы, Валахии и Бессарабии под именем Дакии во главе с монархом-христианином, которое никогда не должно объединяться ни с Австрией, ни с Россией.

Притязания последней ограничиваются крепостью Очаков на Днепровском лимане и полосой земли между реками Южный Буг и Днестр. Страны Европы не могли позволить планам Екатерины осуществиться, ведь это могло нарушить баланса сил в Европе.

@Telegram MP