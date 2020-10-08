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Политика
Причина, по которой Майя Санду баллотируется на пост Президента: «Люблю…» - Видео
08.10.2020

Кандидат в Президенты Республики Молдова Майя Санду раскрыла причину, по которой баллотируется на этот пост, сообщает ТРИБУНА.

«Я баллотируюсь на должность президента Республики Молдова, потому что люблю нашу страну и потому что я действительно хочу, чтобы все люди жили хорошо здесь, дома, рядом со своими близкими, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне и гордились нашей страной. Я верю в наши силы. Я верю в силу порядочных людей. Настало время порядочных людей!», – написал Санду в социальной сети.

В то же время Майя Санду опубликовала видео о себе:


 
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