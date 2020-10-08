Дело бизнесмена Вячеслава Платона может быть пересмотрено. Такое решение приняли судьи буюканского суда, в состав которых вошли Анжела Василенко, Ольга Беженарь и Татьяна Бивол.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. Решение было вынесено в среду, 7 октября, и может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева.

Напомним, в середине июля 2020 бизнесмен Вячеслав Платон был освобожден из тюрьмы. По словам его адвоката, Иона Крецу, суд одобрил ходатайство Генерального прокурора Александра Стояногло о приостановлении исполнения приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Ранее бизнесмен был приговорен к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу о Banca de Economii.