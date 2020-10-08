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Экономика
Всемирный банк: рост молдавской экономики в 2021 году составит 3,5%
08.10.2020

Рост молдавской экономики в 2021 году составит 3,5 процента. Такой прогноз содержится в отчете Всемирного банка "COVID-19 и человеческий капитал". Среди стран Восточной Европы - это один из лучших показателей. Выше цифры только у Румынии - 4,9 процента.

Следом за Молдовой идет Россия - 2,8 процента. Валовой внутренний продукт Украины, согласно прогнозу, вырастет всего на полтора процента. По мнению экспертов Всемирного банка, даже в случае негативного сценария, экономика нашей страны все равно будет профицитной, а рост составит не менее 1,5 процентов.

В отчете при этом отмечается, что темпы восстановления экономики будут зависеть от продолжительности пандемии COVID-19, а также от доступности вакцины.  


 
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