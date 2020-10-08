Туры выходного дня в Молдову для жителей России

Молдавские туроператоры готовы предлагать российским туристам интересное предложение. Речь идет об экономтурах выходного дня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российских туристов может заинтересовать также и спортивный и экологический туризм и индивидуальные винные и гастрономические туры, передает портал regnum.ru.

В Молдове туристам из России может быть интересен событийный туризм, связанный с виноделием. Для продвижения туризма в Молдове разрабатывается стратегический план развития до 2025 года.

Михаил Генчу