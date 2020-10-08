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Общество
Туры выходного дня в Молдову для жителей России
08.10.2020

Молдавские туроператоры готовы предлагать российским туристам интересное предложение. Речь идет об экономтурах выходного дня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российских туристов может заинтересовать также и спортивный и экологический туризм и индивидуальные винные и гастрономические туры, передает портал regnum.ru.

В Молдове туристам из России может быть интересен событийный туризм, связанный с виноделием. Для продвижения туризма в Молдове разрабатывается стратегический план развития до 2025 года.

Михаил Генчу


 
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