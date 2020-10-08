Илан Шор пообещал обнародовать данные иностранные счетов молдавских чиновников

Партия «Шор» выступила с заявлением, в котором сообщила, что молдавские банки отказываются открывать партии «Шор» избирательный счет или просто не отвечают на запросы об открытии счета. Их поддержал ЦИК, в котором тоже считают, что кандидату от партии «Шор» Виолетте Ивановой «искусственно создают неблагоприятные условия».

В то же время национальный банк открестился от проблемы, напомнив о законе об отмывании денег и отметив, что коммерческие банки сами принимают решения об открытии счета, основываясь на оценке рисков.

В связи с этим лидер партии «Шор» Илан Шор выступил с видеообращением, в котором отметил, что «Центральный банк Молдовы, имеет колоссальные рычаги и как остальные государственные структуры обязан во время избирательной кампании сделать так, чтобы все подведомственные структуры работали справедливо. Но они просто отмахнулись».

По его мнению, это политический заказ. Он надеется, что «в ближайшие сутки справедливость восторжествует, если нет, мы будем вынуждены принять радикальные меры».

Как стало известно в качестве таких радикальных мер может стать раскрытие западных счетов и недвижимости принадлежащих молдавским чиновникам, которые имеют отношение к неоткрытию счетов. Надо думать, у И.Шора есть такие данные. Впрочем, то что многие «нищие» молдавские чиновники имеют миллионные счета на западе и так все знают.

@Telegram MV