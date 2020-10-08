Грипп в Молдове ковид победит: Выяснилось, что тем, кто переболел гриппом или вакцинировался против него, коронавирус не страшен

А те, кто все-таки заболевал ковидом, переносили его легко и на ногах.

Действительно ли, если человек переболел гриппом, то коронавирус ему не страшен? Этот вопрос мы задали Ирине Русу, врачу-инфекционисту инфекционной больницы имени Тома Чорба.

- Есть последние данные по исследования - те, у кого есть иммунитет против гриппа, либо болеют легко, либо не заражаются ковидом. Не могу сказать на сто процентов, но у нас, в больнице, те, из медперсонала, кто вакцинировался против гриппа, практически не болели ковидом до сих пор.

Те, кто не вакцинировался против группа, те да, заражались коронавирусом. У тех, кто переболел гриппом, образуется иммунитет на срок от трех до пяти лет. У тех, кто переболел гриппом или вакцинировался против него, улучшается иммунитет и предотвращает заболевание коронавирусом.

- Значит, надо все население провакцинировать против гриппа и это поможет снизить заболевание коронавирусом!

- Возможно. Можно провакцинировать тех, у кого нет противопоказаний против вакцинации. Во всяком случае, мы, медработники, вакцинировались против гриппа каждый год и не болели им.

Леонид РЯБКОВ