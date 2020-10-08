Конгаз - самое большое село в Европе. Что едят гагаузы, как выглядят их дома и подвалы

Страна наша мультикультурная и многонациональная. На юге республики есть целый регион, плотно населенный небольшим, но очень колоритным народом - гагаузами. Для того, чтобы больше о них узнать, сегодня мы поедем в самое большое село Европы, где попробуем гагаузскую кухню, сходим на рыбалку и увидим окаменелые останки древней лошади.

Затем в этнографическом музее посмотрим как гагаузы жили раньше, сделаем пару фоток у старой мельницы и напросимся в гости к местным жителям, чтобы узнать как они живут сейчас.

Не обойдется и без похода в подвал. Обо всем этом в своем новом ролике рассказывает Владимир Карманов, автор проекта FărăZAGRAN.

Мясо и семечки

Первая остановка - Конгаз. Это самое большое село в Европе с населением в 13000 человек. Когда-то он даже был районным центром, но те времена мало кто помнит. Сейчас, несмотря на свой статус и размеры, особой суеты в селе нет. Ну подумаешь, самое большое у нас село, домашние дела сами себя от этого не сделают!

“Сейчас воскресенье и в Конгазе все вышли на улицы, сидят на лавочках и обсуждают новости. А еще, в этот день у гагаузов принято готовить мясо”, - говорит гагаузка Арина Пугачева, которая занимается привлечением туристов в Гагаузию.

Гагаузское море

Юг Молдовы, в основном, это засушливая степь и водоемов тут немного, особенно жарким летом. На этом фоне сильно выделяется огромное конгазское водохранилище - водный курорт региона и поставщик свежей рыбы в местные рестораны. Рыбаки здесь готовятся серьезно и что-то даже поймали при нас.

«Это я амурчика поймал, а толстолобик пока не хочет», - хвастается рыбак, показывая улов.

Пять яблок и зелёное сердце

На противоположном берегу озера стоит село Бешалма (в переводе «пять яблок»), здесь еще тише чем в Конгазе, даже слышно как барашки в поле щиплют травку. Атмосфера спокойная и своеобразная, вот ребята решили заняться в выходной чем-то полезным и починить телегу, а на окраине села среди степи разлилось небольшое зеленое озеро в форме сердца - любимое место каждой второй бешалминской утки и каждого третьего гуся.

Гагаузская долина мельниц

Здесь же на холме можно увидеть рабочую мельницу. В середине 20 века только в одной Бешалме их было около 60 штук. Сейчас осталось только 2, использовать их по назначению уже давно не выгодно, но как памятник и место для селфи оставили. Внутри огромные механизмы, а снаружи пострадавшие от последнего урагана лопасти. Избушку кстати можно развернуть к ветру передом, для чего тут есть специальное колесо.

Не просто переселенцы

Центр маленькой Бешалмы выглядит как небольшой городок, с фонтанами, памятниками и храмом. Здесь в музее будем погружаться в историю Гагаузии, тем более, гостей тут встречают с виноградом. В здании несколько залов и каждый отвечает за определенную эпоху. Оказывается, долгое время гагаузы не были официально обозначены как отдельный народ, пока этот факт не разглядел российский учёный-этнограф, генерал-лейтенант Валентин Мошков.

«Он сделал для гагаузов очень много. Если бы не он, мы бы не знали как жили наши предки 100 лет назад», - рассказывает гид по музею Кеся Мария Ивановна.

Гагаузы в Бразилии

Отдельный стенд в музее посвящен массовой эмиграции из Гагаузии в Бразилию в начале 20 века, когда эти края были частью Румынии вместе с остальной Бессарабией. Тысячи гагаузов тогда бросили родные края, часть из них вернулась, а остальные надолго потеряли контакт с родиной, пока в последнее время он не начал налаживаться. Уехать можно было только всей семьей и даже на паспорт фотографировали сразу всех её членов.

Кто в доме хозяин?

Многое в музее говорит об особенностях гагаузской семьи, где роли мужчины и женщины разделены сильнее чем в других народах.

«Раньше без мужчины за стол не садились, он сидел на стуле, а женщина на половичке. Ей так было удобнее», - с улыбкой продолжает гид.

Для того, чтобы большую гагаузскую семью было проще представить, здесь есть и макет типичного двора, где на самом почетном месте сидит старший. За жизнь он должен успеть построить дома всем своим сыновьям, кроме младшего, который остается с ним в доме.

Голод и побег из Освенцима

Часть советского зала посвящена войне, а среди гагаузов и свой герой СССР. Антон Баюклы грудью пошел на амбразуру и закрыл собою вражеский ДЗОТ. Не менее драматическая история у другого экспоната – сильно изношенной пары ботинок.

«В этих ботинках из концлагеря в Освенциме бежал наш земляк. Спустя годы он принес их в наш музей как самое дорогое, что есть у него в жизни», - рассказывает сотрудница музея.

Послевоенные годы тоже были для гагаузов тяжелыми, как и для других народов Союза.

«Местные активисты отобрали у людей последние запасы еды. Из-за голода гибли целые семьи и из 5000 осталось только 2200», - говорит на видео гид.

Тем не менее, советское время здесь вспоминают с позитивом - графики роста экономики и герои труда, которыми наравне с мужчинами становились и женщины - трактористки и шахтерки. Одна из них выглядит очень похожей на президента России.

«Она была шахтеркой», - подчеркивает Мария Ивановна.

Как живут гагаузы сейчас

В музее посмотрели на примерный интерьер гагаузского дома столетней давности, а вот чтобы увидеть реальный гагаузский дом, а не макет, напросились в гости. Скромная бабушка живет и содержит хозяйство одна. Домов, как и обычно у молдаван, два, большой для гостей и маленький - для экономной жизни. В обоих идеальный порядок, а подвал так вообще сказка. Нас не отпускали, пока не попробовали все сорта вина.

«Гагаузы обычно ютились в маленьком доме, а большой – для гостей», - рассказывает жительница Бешалмы.

Каурма против бургеров

За день проголодались, мотаться из села в село увлекательно и изнурительно одновременно. Повезло, что в Конгазе есть где поесть, причем исключительно местные блюда без этой вашей кишиневской народной картошки фри и бургеров. Итак, на нашем столе кроме красного вина: На первое шурпа, на второе каурма, а вместо хлеба гёзлеме. Не переживайте, сейчас объяснят что это все такое.

«Шурпа это борщ из ягненка с овощами, обязательно с острым стручковым перцем, чесноком и нашими гагаузскими приправами. При приготовлении каурмы, мясо маринуется с вечера, затем оно томится в своем соку в течении 3 часов. Гёзлеме обязательно содержит нашу овечью брынзу и жарится с двух сторон на масле», - рассказывают в ролике сотрудники гагаузского ресторана.

Гагаузский винный робот

Поел, полежал на ковре и появилось время осмотреться. Оказалось, что в гагаузском селе можно и заночевать, причем в гибридных номерах, с аутентичным интерьером и современными вай-фаем и санузлом. В подвале похожая альтернатива - хочешь пей вино из классической бочки, не хочешь - тебе нальет робот, только успевай карточку пополнять.

Древняя лошадь

То ли перепил вина и показалось, то ли это на самом деле так, но на выходе из ресторана на стенде увидел останки древней лошади. Её кость, вросшую в камень нашли неподалеку от Конгаза, где она пролежала миллионы лет.

«Это самая большая кость, которую нашли при разломе в камне», - рассказывает хозяйка туристического комплекса.

Вроде прошел всего один день, вроде как и загранпаспорт не расчехлял и билетов не покупал, а как будто побывал в экзотической стране. При этом, показал вам только 2 гагаузских села. Подписывайтесь на ZURGALABEL, так как мы сюда еще вернемся. Пока!

Материал подготовил: Михаил Генчу