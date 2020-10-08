Кишиневец похоронил троих близких людей за месяц - все они не верили в коронавирус

Мы никогда не выйдем из красной зоны пока мы этого сами не захотим.

Такое мнение высказал в социальной сети житель Кишинева Максим Лянкэ. Максим рассказал, что в среду, 7 октября, умер его дядя – крепкий 44-летний мужчина, который никогда ничем не болел. И это уже третий близкий ему человек, умерший от коронавируса за последний месяц. Причем все – здоровые жизнерадостные парни в возрасте от 30 до 44 лет, которых объединяло то, что все они не верили в ковид!

- Царство небесное Славик. Теперь прошу вас прочитать то, что я напишу ниже. На фото мой дядя Славик и он умер сегодня в возрасте 44 лет от Covid-19. На фото справа он, когда только попал в больницу с Covid-19, 5 сентября. Он был в прямом смысле слова Мужик. Сильный, здоровый, за всю жизнь я не слышал от него, чтобы он хоть раз чихнул. Тут он подхватил коронавирус и на второй день нахождения в больнице его уже сразу подключают к ИВЛ. Ну, после его вводят в кому, из которой он не выходил до сегодняшнего дня.

К чему я все это пишу?! Я за месяц похоронил уже трех человек, которые умерли от этого вируса. Возраста от 30 до 44 лет. Все здоровые и жизнерадостные парни, без хронических заболеваний. Все, что их объединяло, это то, что они не верили в этот вирус и в его серьезность. Так может этот пост поможет вам понять, насколько всё серьезно? Еще раз повторюсь – три человека за месяц я похоронил, - написал Максим Лянкэ на своей странице в Facebook.

Молодой человек призвал граждан соблюдать элементарные нормы противодействия коронавирусу, иначе нам никогда не выйти из «красной зоны».

- Может пора остановиться от всех этих гулянок и похождений по разным местам? Вы целыми днями пишите о том, что наша власть не занимается этим вопросам, так может надо начать с себя? Если они ничего не делают так хоть мы, давайте, будем соблюдать элементарные нормы. Мы никогда не выйдем из красной зоны пока мы этого сами не захотим. Задумайтесь! – заключил житель столицы.