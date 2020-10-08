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Политика
Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим основному закону электоральное нововведение
08.10.2020

Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим основному закону электоральное нововведение, согласно которому неправительственным организациям было запрещено предоставлять услуги партиями за деньги в период избирательной кампании.

Поскольку нововведение вызвало критику со стороны Запада, что в самую последнюю очередь было нужно Игорю Додону, полагаем, ситуация разрешилась к взаимному удовлетворению кандидатов.

Что касается здравого смысла нововведений и их отмены, то тут ничего не скажем. Выборы в Молдове слишком оторванная от действительности и реальности субстанция, чтобы там было что улучшать такими методами.

@Telegram GK


 
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