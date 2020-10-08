Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим основному закону электоральное нововведение, согласно которому неправительственным организациям было запрещено предоставлять услуги партиями за деньги в период избирательной кампании.

Поскольку нововведение вызвало критику со стороны Запада, что в самую последнюю очередь было нужно Игорю Додону, полагаем, ситуация разрешилась к взаимному удовлетворению кандидатов.

Что касается здравого смысла нововведений и их отмены, то тут ничего не скажем. Выборы в Молдове слишком оторванная от действительности и реальности субстанция, чтобы там было что улучшать такими методами.

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