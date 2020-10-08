Скандал в Молдове: Лидер «Платформы ДА» обвиняет Ренато Усатого в сотрудничестве с Владом Плахотнюком

Ион Тергуцэ считает, что Ренато Усатый находится в сговоре с Плахотнюком: Все может быть срежиссировано.

Тергурцэ подозревает Усатого в тесном сотрудничестве с Плахотнюком. Узнай по какой причине!

Генеральный секретарь «Платформы ДА» Ион Тергуцэ считает, что лидер политформирования «Наша партия» Ренато Усатый находится в сговоре с Владом Плахотнюком. Больше того, Тергуцэ не исключает, что Усатый намеренно медиатизировал информацию о том, что Влад Плахотнюк находится в Турции, чтобы спасти бывшего лидера демократов от ареста.

- То, что делает Ренато Усатый может быть совсем не случайным в этой игре. Этот мнимый диспут с Плахотнюком может быть срежиссирован. Почему вы думаете, что Усатый обладает всей информацией? У нас в СМИ появилась информация, что Усатый, наоборот, помог Плахотнюку избежать экстрадиции из Турции, - заявил Тергуцэ в ходе телепередачи на одном из телеканалов.

Напомним, что недавно Ренато Усатый признал, что в его штабе работает Андрей Кожокару, гражданин Румынии, который ранее занимал должность генерального продюсера медиа-холдинга „General Media Group. В тоже время Усатый заявил, что Кожокару познакомил его и с другими журналистами. Между тем, согласно информации телеграм-каналов, в настоящее время в команде Усатого работают 7 бывших сотрудников GMG.