Премьер-Министр Ион Кику призвал освободить полицейского, задержанного в приднестровье

Премьер-министр Ион Кику призвал сделать все возможное для освобождения полицейского, задержанного в Приднестровье. Как передает "ИНФОТАГ", на заседании правительства в среду он поручил МВД добиться освобождения молдавского полицейского, похищенного силовыми структурами Приднестровья.

"Необходимо использовать все имеющихся в наличии инструменты и платформы для взаимодействия - Объединенную контрольную комиссию (ОКК), ОБСЕ. Нужно задействовать все рычаги для освобождения сотрудника МВД, похищенного на левом берегу Днестра", - подчеркнул Кику.

Государственный секретарь МВД Серджиу Головач заявил, что после сообщения о похищении сотрудника инспектората полиции города Флорешть по месту жительства в городе Каменка людьми в форме с символикой МГБ Приднестровья мобилизованы все силы министерства".

"Предполагаем, что в его отношении были начаты какие-то незаконные действия со стороны неконституционных властей Приднестровья", - сказал он.

Головач сообщил на заседании правительства, что "готовится обращение с молдавской стороны на уровне Объединенной контрольной комиссии, а приднестровская сторона пока не идет на диалог".

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник назвал ситуацию "тревожной", сказав, что направлено обращение по данному случаю в Тирасполь и миссию ОБСЕ.

Прокуратура района Флорешть возбудила уголовное дело по факту похищения полицейского. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.