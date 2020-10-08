В противостоянии между Западом и Востоком Молдове уготована роль «мальчика для щелбанов».

Такое мнение высказал глава представительства ИТАР-ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий. Он отметил, что Молдова остается заложницей противостояния между Евросоюзом и Россией

- Речь идет не о модели развития, не о преимуществах сотрудничества, а о том, что нас пытаются использовать в роли мальчика для щелбанов, - заявил журналист в ходе публичных дебатов в IPN «Трудности перевода: почему русскоязычный избиратель сдержан по отношению к евроинтеграторам?».

Демидецкий также напомнил, с чего началось геополитическое противостояние.

- На западе решили, что уход России с этого рынка – признак слабости, и с ней больше не надо считаться. Но такая риторика дала обратную реакцию, Россия сказала – нет, с нами так нельзя, и по этим правилам мы играть не будем. Прозвучала знаменитая речь Путина в Мюнхене в 2007 году, и началось противостояние, - пояснил глава представительства ТАСС в Молдове.

По словам Демидецкого, «мы не можем повлиять на это геополитическое противостояние», И Россия, и ЕС, и Америка будут защищать свои интересы, поскольку «противостояние было, есть и будет, и от нас не зависит».

Однако Молдова может постараться свести к минимуму влияние этого противостояния, уверен Валерий Демидецкий.

- Проблема в том, что политики и эксперты преподносят это в том свете, что вот Россия плохая, или Европа плохая, или Америка. В итоге наше общество разделено, а раскачивание лодки грозит катастрофой. Нужно искать способы объединить общество, другого выхода нет. Нужно перестать спорить, в какой бочке мед вкуснее. Народ для себя этот вопрос давно решил, и уезжает, кто в Россию, кто в Европу. И политикам уже пора задуматься о благе страны, а не заглядывать, как сельский пьяница, за ворота богатому соседу, ожидая, что, если он с ним выпьет, то возьмет его семью на буксир, - заключил эксперт.

Подготовил Михаил Генчу