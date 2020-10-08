Амерберг поймал Кашу в троллейбусе и попробовал получить ответы на неудобные вопросы

Но деятель партии Усатого не ответил. Гражданский активист Михаил Амерберг случайно столкнулся в салоне троллейбуса, ехавшего на Телецентр, с вице-предстедателем партии Усатого - Илианом Кашу. Амерберг не мог не воспользоваться такой возможностью, чтобы задать Кашу несколько вопросов.

Прежде всего, они касались предстоящих выборов президента в Молдове - Амерберг спросил Кашу, почему его шеф, Усатый, поддерживает уменьшение количества избирательных участков в Российской Федерации, несмотря на то, что позиционирует себя как пророссийский политик. Кашу не нашелся, чем ответить:

- Вчера встретил вот этого персонажа, целого зампредседателя «Нашей партии», который, увидев меня, быстро заскочил в троллейбус. Пришлось импровизировать.

Илиан Кашу не смог ответить на простой вопрос о том, почему Ренато Усатый вместе с пещерными националистами и ворами такими, как Киртоакэ, Делиу, Санду (поклонница Антонеску) подписал петицию о том, что не надо открывать дополнительные избирательные участки в Российской Федерации.

Просто, послушайте, какую чушь он несёт, это какой-то набор слов. Как его распирает ненависть к президенту, - написал Амерберг, слова которого приводит pravdorub.md