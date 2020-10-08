Молдавские полицейские, похищенные МГБ Приднестровья, освобождены: Это случилось после разговора Игоря Додона и Вадима Красносельского

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Этот случай войдет в повестку переговорного формата 5+2, как крайне опасный прецедент. Президент Молдовы Игорь Додон попросил Вадима Красносельского вмешаться в процесс освобождения наших граждан.
- Ситуация с двумя похищенными на днях гражданами Молдовы чрезвычайно серьезна и немедленно вызвала реакцию со стороны руководства страны и государственных учреждений. Главной нашей заботой было скорейшее освобождение сограждан, и предпринятые шаги принесли желаемые результаты.
Провел беседу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение наших граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии, - сообщил Игорь Додон.
В тоже время Игорь Додон приветствовал быстрое и эффективное вмешательство наших государственных институтов в это дело и настоятельно призывал их предпринять дальнейшие правовые шаги, чтобы прояснить этот случай, а также предотвратить подобные ситуации в будущем. Также, по словам Додона, этот случай войдет в повестку переговорного формата 5 + 2 как крайне опасный прецедент, который требует разъяснений.
ТОЛЬКО ЧТО СТАЛО ИЗВЕСТНО
Двое молдавских полицейских, ранее задержанных приднестровскими властями, отпущены на свободу благодаря личному вмешательству президента Молдовы Игоря Додона.
Павел МУНТЯН
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