Председатель комиссии парламента Молдовы по обороне и безопасности Александр Жиздан заявил, что подтверждено задержание приднестровскими силовиками четырех граждан Молдовы - среди них сотрудник МВД и сотрудник Агентства публичных услуг.

Но из Тирасполя до нас доносится, что на данном этапе реакция на такую экстравагантную политику в духе Средневековья не соответствует ожиданиям.

Не очень понятно ради чего приднестровская администрация пошла провоцировать кризис на ровном месте. Вернее, сугубо корыстные мотивы абсолютно понятны - дайте Тирасполю всё и не требуйте взамен ничего и тогда, может быть, капризный ребёночек будет вести себя прилично.

Но, объективно говоря, строя себе имидж психопатов, похищающих людей, потому что можем, Тирасполь явно не получит ожидаемых уступок от Кишинева. Потому что Кишиневу их с большой вероятностью не дадут сделать дорогие западные партнёры, у которых есть явное отторжение такой сомнительной политики.

Просто напомним, что по итогам предыдущих капризов и нагнетания Тирасполь не получил ни банки, ни частоты, ничего. Но, видимо, стратеги решили, что раз битьё головой об стену не работает, то надо просто разогнаться получше и долбануться как следует.

Что касается сопутствующих потерь, а именно урона для имиджа России, то тут и вовсе подстава за подставой. Но приднестровская администрация вошла во вкус российским флагом зад подтирать.

Ну, ок, давайте.

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