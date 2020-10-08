Коронавирус в Молдове, данные на 8 октября 2020: + 1121 новый случай, новый страшный рекорд

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 59 915 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента
За минувшие сутки, на 8 октября 2020 в Молдове выявлено 1121 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 59 915
14 908 - активных
3728 - сделано тестов: 3294 - первичных, 434 - повторных
5 - ввезенных (Турция - 2, Турция, Украина Италия - по 1).
65 медицинских работников: 29 - врачи, 27 - мед ассистенты, 9 - вспомогательный медперсонал
6 146 медработников заболели всего с начала эпидемии
776 - тяжелое состояние
32 - на ИВЛ
1771 - средней тяжести
528 - излечились
43008 - излечились всего
18 умерло
1424 - всего умерли
Лидия ТКАЧ
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