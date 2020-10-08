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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 8 октября 2020: + 1121 новый случай, новый страшный рекорд
08.10.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 59 915 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента

За минувшие сутки, на 8 октября 2020 в Молдове выявлено 1121 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 59 915

14 908 - активных

3728 - сделано тестов: 3294 - первичных, 434 - повторных

5 - ввезенных (Турция - 2, Турция, Украина Италия - по 1).

65 медицинских работников: 29 - врачи, 27 - мед ассистенты, 9 - вспомогательный медперсонал

6 146 медработников заболели всего с начала эпидемии

776 - тяжелое состояние

32 - на ИВЛ

1771 - средней тяжести

528 - излечились

43008 - излечились всего

18 умерло

1424 - всего умерли

Лидия ТКАЧ


 
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