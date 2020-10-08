Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 8 октября 2020: + 1121 новый случай, новый страшный рекорд В Молдове в общей сложности зарегистрировано 59 915 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента За минувшие сутки, на 8 октября 2020 в Молдове выявлено 1121 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 59 915 14 908 - активных 3728 - сделано тестов: 3294 - первичных, 434 - повторных 5 - ввезенных (Турция - 2, Турция, Украина Италия - по 1). 65 медицинских работников: 29 - врачи, 27 - мед ассистенты, 9 - вспомогательный медперсонал 6 146 медработников заболели всего с начала эпидемии 776 - тяжелое состояние 32 - на ИВЛ 1771 - средней тяжести 528 - излечились 43008 - излечились всего 18 умерло 1424 - всего умерли Лидия ТКАЧ

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