Молдавский лей упал по отношению к евро и доллару

Текущая неделя завершается обесцениванием национальной валюты Молдовы по отношению к евро и доллару.

Согласно данным Национального банка Молдовы, в пятницу, 9 октября, и выходные курс единой европейской валюты вырастет по отношению к молдавскому лею на четыре бана. Евро будет стоить 19,92 леев. Доллар США также вырастет в цене по отношению к национальной валюте Молдовы – его цена составит 16,94 леев.

На один бан подорожает румынский лей – он будет стоить 4,09 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2183 леев, а украинской гривны – 0,5992 леев.

Пара евро/доллар в настоящее время торгуется на мировых биржах по курсу 1,1752.

Автор: Михаил Генчу