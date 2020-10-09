Популизм Нэстасе - обещает снижение всех тарифов и цен, если его выберут президентом

Политик не понимает сущности экономических процессов. Андрей Нэстасе перешел к копеечным трюкам накануне выборов - он обещает снижение всех тарифов, если выиграет должность президента.

Проинформировавшись о том, что 440 тысяч жителей Молдовы живут ниже порога бедности, он объявил о том, что, если станет президентом, добьется поправок в Конституцию, согласно которым минимальная зарплата в стране не может быть ниже, чем минимальный прожиточный минимум.

Также Нэстасе в рамках "лайва" в социальной сети Facebook дал понять, что будет бороться за снижение всех цен и тарифов. Если это так, то похоже на то, что он решил бороться с ветряными мельницами - экономические процессы капитализма диктуют свои законы, супротив которых Нэстасе при всем его желании и рвении смотрится обычным популистом. Кстати, совсем недавно он говорил, что хочет стать президентом для того, чтобы сделать Слусаря премьером. Теперь объявляет "новую мотивацию".

Автор: Дан Дудка